Seriale "Noc oczyszczenia" i "Treadstone" anulowane

Stacja USA Network ogłosiła, że rezygnuje z kontynuacji swoich dwóch seriali Noc oczyszczenia i Treadstone. Pierwszy z nich doczekał się 2. sezonów, natomiast drugi został skasowany już po pierwszym.

Treadstone anulowane

Serial Treadstone, skupia się na opowiedzeniu historii powstania i działania tajnego programu wymyślonego przez CIA. Operacja miała za zadanie wykorzystywać protokół modyfikacji zachowania, aby zamienić swoich agentów w niemal niemożliwych do powstrzymania nadludzkich zabójców. Uzyskał on średnią widownie na poziomie 502 tys. osób, i te liczby nie przekonały stacji do stworzenia 2. sezonu.

Koniec Nocy oczyszczenia

Natomiast akcja Nocy oczyszczenia ma miejsce w niedalekiej przyszłości. Nowy ustrój polityczny stara się kontrolować epidemię przemocy i przestępczości poprzez wprowadzenie stanu wyjątkowego. Pomysłem na pokonanie agresji wśród społeczeństwa jest eksperyment zwany "czystką". W trakcie jednej nocy w roku, 21 marca od godziny siódmej wieczorem do siódmej rano, dozwolone jest każde, nawet najcięższe przestępstwo, w tym morderstwa. Policja i służby ratunkowe nie reagują na żaden sygnał od potrzebujących. Przez 12 godzin ludzie mogą dać upust swoim najgorszym instynktom i oczyścić się z wszelkich negatywnych emocji. Mimo bardzo dobrego otwarcia, oglądalność kolejny epizodów spadała, by osiągnąć średnią na poziomie 562 tys. osób.

Źrodło: tvfanatic.com