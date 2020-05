Powstaje remake filmu ''Prorok''. W jednej z głównych ról Russell Crowe 0

Uznany francuski kryminał Prorok z 2009 roku doczeka się swojego remake. Jak podają zagraniczne media w jednej z głównych ról wystąpi aktor znany z Gladiatora Russell Crowe.

fot. materiały prasowe, kadr z filmu 'Nice Guys. Równi goście'

Parę dni temu premierę miał zwiastun Unhinged najnowszego filmu z utalentowanym aktorem, który pojawić ma się w kinach już na początku lipca, a teraz poznajemy kolejne zawodowe plany Crowe. Tym razem wcieli się on w bezwzględnego gangstera, który zauważy młodego i zagubionego przestępcę tym samym otwierając mu drzwi do jego awansu w podziemnym świecie przestępczym.

Główny bohater Proroka to Malik El Djebena, który trafia na 6 lat do więzienia. Wchodząc w więzienne mury jest słabszy i mocniej przestraszony od innych osadzonych. Nie jest to specjalnie dziwne, ponieważ ma on zaledwie 19 lat. W środku szybko zostaje zauważony przez lidera korsykańskiego gangu rządzącego więzieniem. Przyciśnięty przez bossa Malik przystaje na zlecane mu "misje", co z czasem powoduje zdobycie zaufania u gangsterów. Chłopak ma jednak własne plany. Szybko pnie się po szczeblach przestępczej kariery z czasem stając się szefem mafii.

Remake powstaje dla Paramount Pictures i będzie nosił tytuł American Son. Za jego reżyserię odpowiadać ma Andrew Onwubolu (Shiro’s Story, Blue Story), a autorem scenariusza został Dennis Lehane. Produkują Neal H. Moritz i Toby Jaffe. Jak na razie nie wiadomo kto wcieli się w głównego bohatera, bowiem castingi jeszcze trwają. Paramount poszukuje kogoś nowego, kto poprowadzi film i być może zostanie nową gwiazdą.

