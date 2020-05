Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

George Miller potwierdza brak Charlize Theron w spin-offie "Mad Maxa" 0

Nie jest tajemnicą, że George Miller zamierza powiększyć uniwersum "Mad Maxa". Filmowiec planuje realizację spin-offu, który cofnie nas do czasów, kiedy postać znana jako Furiosa była młodą dziewczyną.

Reżyser kultowej serii "Mad Max", George Miller udzielił wywiadu gazecie The New York Times, w której mówił na temat jednego z najbardziej wyczekiwanych projektów ostatnich lat. Mowa oczywiście o kolejnym filmie osadzonym w post-apokaliptycznym uniwersum. Filmowiec potwierdził, że na ekranie nie będzie nam dane zobaczyć Charlize Theron w roli Furiosy. Miller poszukuje aktorki po dwudziestce, a więc zdecydowanie młodszej niż hollywoodzka gwiazda. Co ciekawe Australijczyk rozważał komputerowe odmłodzenie 44-letniej aktorki, jednak ostatecznie nie zdecydował się na ten krok.

Przez długi czas zastanawialiśmy się nad użyciem CGI, ale nie uważam, żebyśmy byli na to już gotowi. Pomimo prób podjętych przy "Irlanczyku", myślę, że jest jeszcze sporo do poprawy. Wszyscy są na skraju rozwiązania tego problemu, szczególnie japońscy projektanci gier wideo, ale wydaje mi się, że wciąż istnieje pole do popisu.

stwierdził Miller

Nad scenariuszem spin-offu filmu Mad Max: Na drodze gniewu George Miller pracował wspólnie z Nickiem Lathourisem. Panowie opracowali historie dla każdej postaci, jednak to tajemnicza przeszłość Furiosy będzie kluczowa. Jak pamiętamy w ostatniej odsłonie cyklu była ona kapitanem wojennym Wiecznego Joe, jednak zwróciła się przeciwko niemu, aby uwolnić jego konkubiny. W pewnym momencie spotkała na swojej drodze Maxa granego przez Toma Hardy'ego, z którym zawarła sojusz.

Na razie nie pozostaje nam nic innego, jak czekać na dalsze informacje związane z tym projektem. Obecnie Miller skupia się przede wszystkim na swoim kolejnym dziele, czyli "Three Thousand Years".

Źrodło: The New York Times