Film o dramatycznych losach Tomasza Komendy - w kinach od 18 września 0

Tomasz Komenda: „Pierwszego dnia na wolności po prostu fruwałem”. 16 maja miną dwa lata od uniewinnienia przez Sąd Najwyższy człowieka, który siedział za zbrodnię, której nie popełnił. Tomasz Komenda to postać, o której losach słyszała większość Polaków. Jako młody chłopak został niesłusznie oskarżony o popełnienie brutalnego przestępstwa. Cała jego młodość miała upłynąć za kratami; ostatecznie przesiedział w więzieniu osiemnaście lat. Osądzony i ukarany, przeszedł piekło przez zbrodnię, której nie popełnił. Jego historia posłużyła Janowi Holoubkowi jako inspiracja do wyreżyserowania poruszającego filmu. „25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy” wejdzie do kin 18 września.

Szansa na odmianę losu Komendy wydarzyła się po kilkunastu latach odsiadki, gdy jego sprawą zainteresowali się członkowie specjalnego zespołu policyjno-prokuratorskiego. W śledztwie, które doprowadziło do osadzenia niewinnego chłopaka, znaleźli liczne nieprawidłowości. Nie zgadzały się m.in. wyniki badań DNA, ślad zapachowy i inne zgromadzone w trakcie śledztwa dowody. Zignorowano zeznania wskazujące na innych podejrzanych a także to, że dwanaście osób dało Tomaszowi Komendzie alibi. Dopiero dzięki wytężonej pracy oraz długiej i trudnej walce policjanta i prokuratorów o udowodnienie tych błędów, dwa lata temu Tomasz Komenda znów mógł pomyśleć o wolności. W marcu 2018 r. został warunkowo zwolniony z więzienia, zaś 16 maja 2018 roku, po przedstawieniu przez prokuratorów wniosku o jego uniewinnienie, w Sądzie Najwyższym usłyszał to, na co przez osiemnaście lat czekał on i jego rodzina: „Sąd uniewinnia Tomasza Komendę od przypisanego mu przestępstwa”. Zdjęcia z sali sądowej, na których płaczący ze szczęścia Komenda chowa twarz w dłoniach, obiegły wszystkie polskie media.

Jego historia to poruszająca opowieść o tym, że jest prawda, której nie można przemilczeć, a siła i miłość rodziny są w stanie pomóc przetrwać nawet najgorsze. W filmowej opowieści na podstawie prawdziwej historii Tomasza Komendy, debiucie fabularnym Jana Holoubka, w głównych rolach zobaczymy Piotra Trojana i Agatę Kuleszę.