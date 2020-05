Prezydent stacji The CW odniósł się do kontynuacji serialu "Potwór z bagien"

Kilka dni temu informowaliśmy o tym, że stacja The CW na podstawie transakcji z platformą DC Universe, nabyła prawa do serialu Potwór z bagien. Natychmiast pojawiła się nadzieja wśród fanów na ewentualną kontynuację. Teraz do całej sprawy odniósł się prezydent stacji.