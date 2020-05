Timothy Olyphant dołącza do obsady 2. sezonu serialu ''The Mandalorian'' 0

Obsada drugiego sezonu pierwszego aktorskiego serialu z uniwersum Gwiezdnych wojen – The Mandalorian ciągle się powiększa. Tym razem dołaczył do niej aktor Timothy Olyphant.

fot. materiały prasowe

Timothy Olyphant to aktor, którego kojarzyć możecie z takich produkcji jak serial Justified: Bez przebaczenia czy filmu Pewnego razu… w Hollywood oraz Deadwood. Jak na razie nie ujawniono w jaką postać się wcieli. Możliwe, iż nie zagra on nowej postaci, a sportretuje znanego bohatera, ale w zupełnie nowej odsłonie.

The Mandalorian powstaje dla platformy Disney+. Po sukcesie pierwszego sezonu włodarze platformy zdecydowali się dać zielone światło zarówno na produkcję drugiego, jak i trzeciego sezonu. Akcja serialu rozgrywa się pomiędzy wydarzeniami znanymi z filmów Gwiezdne wojny: Część VI – Powrót Jedi i Gwiezdne wojny: Przebudzenie mocy. Główny bohater to tytułowy samotny łowca nagród Din Djarin, który przemierza galaktykę. Zostaje zatrudniony przez Greefa do wykonania określonego zadania i zdobycia czegoś niezwykle cennego.

W łowcę nagród ponownie wcieli się Pedro Pascal. Powracający aktorzy to m.in. Gina Carano, Carl Weathers i Giancarlo Esposito. Dołączają do nich Temuera Morrison jako Bob Fett, Katee Sackhoff jako Bo Katan i Rosario Dawson jako Ahsoka Tano.

Premiera 2. sezonu serialu The Mandalorian planowana jest na październik br.

Źrodło: comicbookmovie.com