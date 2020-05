Zmiana lidera na liście najczęściej przeklinających aktorów w filmach 0

Do tej pory Samuel L. Jackson uchodził za aktora, który nie ma sobie równych, jeśli chodzi o bluzganie na ekranie. To właśnie on kojarzył nam się z bohaterami, którzy rzucają mięsem na lewo i prawo. Jak się okazuje na liście najczęściej przeklinających aktorów w filmach doszło do małych roszad. Wszystko za sprawą Wilka z Wall Street.

Portal Buzz Bingo przeprowadził dokładną analizę, której tematem były przekleństwa wychodzące z ust aktorów w filmach. Z najnowszych badań wynika, że Samuel L. Jackson nie jest już liderem takiego zestawienia. Nowym numerem jeden jest Jonah Hill, natomiast na drugim miejscu plasuje się Leonardo DiCaprio. Wszystko za sprawą filmu Wilka z Wall Street, w którym panowie dają prawdziwy popis. Nie tylko aktorstwa, ale również… bluzgania na ekranie.

Samuel L. Jackson i jego przeklinanie to już niemalże fenomen kulturalny. Zresztą bracia Russo postanowili w jednej ze scen widowiska o Avengersach przywołać ducha dawnych bohaterów kreowanych przez aktora i nawet Nick Fury rzucił mięsem. W zestawieniu Buzz Bingo nie chodziło jednak o – nazwijmy to – jakość przekleństw, a ich natężenie. I tutaj dwójka z Wilka z Wall Street nie ma sobie równych. W samym filmie pada 715 przekleństw z czego 332 należy do Jordana Belforta granego przez DiCaprio.

To jednak Jonah Hill jest wyżej w ostatecznym rankingu z powodu występu w takich produkcjach, jak Supersamiec i Sausage Party. Oprócz wyżej wymienionej trójki w pierwszej dziesiątce znalazły się również takie nazwiska, jak Adam Sandler, Al Pacino, Denzel Washington, Billy Bob Thornton, Seth Rogen, Bradley Cooper i Danny McBride.

Co ciekawe Quentin Tarantino, czyli twórca znany z przekleństw w swoich filmach, ma tylko jeden tytuł w pierwszej dziesiątce i są nim Wściekłe psy.

Źrodło: MovieWeb