Już niedługo poznamy datę premiery 2. sezonu serialu ''The Boys'' 0

Jak obiecuje showrunner serialu The Boys Eric Kripke już niedługo niepewność fanów zostanie uspokojona, poznamy bowiem datę premiery drugiego sezonu hitowego serialu platformy Amazon Prime Video.

fot. materiały prasowe

Kripke na swoim Twitterze opublikował wpis informujący o tym, iż już niedługo podana zostanie data premiery nowego sezonu. Informacja opatrzona została zdjęciem aktorów wcielających się w głównych bohaterów.

Podobnie jak prace nad większością produkcji również i prace nad kontynuacją The Boys zostały znacząco spowolnione z powodu koronawirusa. Jednak dzięki temu, iż przed pandemią udało się ukończyć zdjęcia to teraz trwają zdalne prace postprodukcyjne, w szczególności poprawiane są efekty wizualne i dźwiękowe.

Wcześniej również za pośrednictwem mediów społecznościowych gwiazda produkcji Karl Urban poinformował, że produkcja ma powrócić w połowie 2020 roku. Miejmy nadzieję, że data ta nie ulegnie znaczącej zmianie.

Serial The Boys jest adaptacją komiksu o tym samym tytule autorstwa Gartha Ennisa i Daricka Robinsona. Ukazuje on nonszalanckie spojrzenie na to, co dzieje się z superbohaterami, gdy stają się równie popularni co celebryci, tak samo wypływowi jak politycy i tak boscy jak bogowie, i gdy nadużywają swych mocy, zamiast wykorzystać je w słusznym celu. Bezsilność stanie przeciwko superpotędze, gdy The Boys wyruszą w bohaterską wyprawę, by ujawnić prawdę o Siódemce, wspieranej przez organizację Vought.

Źrodło: comicbookmovie.com