KORONAWIRUS - WSZYSCY POD KONTROLĄ? - cykl filmowy w ARTE po polsku 0

Koronawirus zagościł w naszym życiu na dobre. Jak rządy poradzą sobie z pandemią w dłuższej perspektywie? Pojawiają się teorie, które mówią, że koronawirus będzie pretekstem, by „w białych rękawiczkach” wprowadzić ustawy ograniczające wolność obywateli i zainstalować w ich telefonach obowiązkowe aplikacje monitorujące 24/7. Czy wszyscy będziemy pod permanentnym nadzorem rządzących? Odpowiedzi na to pytanie szukają twórcy filmów dokumentalnych pokazywanych bezpłatnie na platformie VOD ARTE po polsku https://www.arte.tv/pl/.

Wraz z wprowadzeniem „lockdownu” rządy wielu państw szybko ograniczyły wolność obywateli, uzasadniając to koniecznością ochrony ich zdrowia i kontroli rozprzestrzeniania się wirusa. Chiny już na początku epidemii wdrożyły aplikacje śledzące zarażonych na COVID-19 w celu szybszej identyfikacji i przerywania łańcuchów zarażeń. Głowy państw kilku europejskich krajów mają podobne plany. W efekcie może się okazać, że będziemy legalnie monitorowani i inwigilowani 24/7. Rządzący będą śledzić, gdzie jesteśmy, co robimy, co lubimy, jakie mamy preferencje i poglądy, a nasze prawo do wolności i prywatności będzie stopniowo kwestionowane. Do tego dochodzi 500 milionów kamer na całym świecie, które przyglądają się ludziom dniem i nocą, próbując wykryć emocje, uchwycić podejrzane zachowania, a nawet przewidzieć przestępstwa, zanim się wydarzą. Dokąd zaprowadzi nas to pragnienie ciągłej kontroli?

PROGRAMY W CYKLU „KORONAWIRUS – WSZYSCY POD NADZOREM”:

WSZYSCY POD NADZOREM – 7 MILIARDÓW PODEJRZANYCH, Francja, 2019

Kamery monitoringu są wszędzie. W imię walki z terroryzmem Europa, USA, a zwłaszcza Chiny wystartowały w niepokojącym wyścigu technologii monitoringu. Jesteśmy śledzeni, lokalizowani, wykrywani. Nic nie umknie już oku kamery, które nigdy nie zasypia. 500 milionów kamer na całym świecie przygląda nam się dniem i nocą, próbując wykryć emocje, uchwycić podejrzane zachowania, a nawet przewidzieć przestępstwa, zanim się wydarzą. Gdzie zaprowadzi nas to pragnienie ochrony? Czy rewolucja cyfrowa zmieni naszą planetę w obszar zamieszkany przez 7 mld podejrzanych?

Link do filmu

APLIKACJE DO WALKI Z KORONAWIRUSEM, Niemcy, 2020

Rządy kilku europejskich krajów planują wdrożyć aplikacje śledzące zarażonych COVID-19 w celu szybszej identyfikacji i przerywania łańcuchów zarażeń. Czy takie działania są zgodne z polityką ochrony danych?

Link do filmu

KORONAWIRUS W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ, Francja, 2020

Żadne z 27 państw członkowskich nie uniknęło koronawirusa. Najbardziej dotknięte są Włochy, Hiszpania, Francja. Północ na początku wydawała się odporna, niektóre kraje promowały nawet "odporność zbiorową" tak jak Wielka Brytania. Jednak dziś wszystkie państwa wdrożyły zasady mniej lub bardziej ścisłej kwarantanny. Wyjątkiem jest Szwecja. Jasno widać, że Szwedzki rząd stawia na porządną służbę zdrowia, a także szczególną geografię i demografię.

Link do filmu

COVID-19 – LEKCJA GEOPOLITYKI, Francja, 2020

W każdym z 12 odcinków twórcy przyglądaj się jednemu państwu, by zrozumieć, jak przechodzi przez epidemię, jak reaguje na poziomie społecznym i politycznym. Są to m.in. Korea Północna, Chiny, Tajwan, Włochy, Francja.

Seria odcinków

VIRAL: DZIENNIKI ZARAZY, Francja / Niemcy, 2020

Seria to globalna akcja, w ramach której dziennikarze z całego świata relacjonują, jak wygląda ich życie podczas pandemii, od Kalifornii i Dakaru, po Mediolan, Tanger i New Dehli.

Seria odcinków

EPIDEMIE: NIEWIDZIALNE ZAGROŻENIE, Francja, 2014

Nowe choroby rozprzestrzeniają się z imponującą prędkością. Dżuma, hiszpanka, ospa… Historia ludzkości naznaczona jest epidemiami, które (w wielu przypadkach) zdziesiątkowały światową populację. Teraz kolej na mniej śmiercionośnego koronawirusa, który już doprowadził do psychozy na całym świecie. Dokąd prowadzą nas najnowsze badania? Czy naprawdę jesteśmy przygotowani na te niewidzialne zagrożenia?

Link do filmu

ZATRZYMAĆ KORONAWIRUSA: WYŚCIG Z CZASEM, Niemcy, 2020

Koronawirus zasiał chaos w Chinach. Tamtejszy rząd zastosował drastyczne środki. Wielomilionowe miasta poddawane były kwarantannie. Podobny scenariusz rozgrywał się na całym świecie, w tym także w Europie, gdzie liczba infekcji wciąż rośnie. Życie publiczne w wielu miejscach zamarło, powstały plany awaryjne, by chronić system opieki zdrowotnej. Europa rozpaczliwie poszukuje rozwiązań, by zatrzymać falę zakażeń. Rozpoczął się wyścig z czasem.

Link do filmu