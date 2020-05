28 maja prosto na platformy vod wejdzie premierowo ekranizacja głośnej powieści Leïli Slimani pt.: Kołysanka. Myriam i Paul są kochającym się małżeństwem z dwójką dzieci. Gdy Myriam postanawia, mimo oporów męża, wrócić do zawodu adwokata, para zaczyna szukać niani. Po surowym castingu zatrudniają Louise. Dzieci szybko przywiązują się do nowej opiekunki, która stopniowo staje się centralną postacią w rodzinie. Niania była dla nich wybawieniem… do czasu.