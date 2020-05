Mimo, iż plany filmowe mają chwilowy przestój spowodowany panującą pandemią nie oznacza to, że w domowym zaciszu nie można czegoś nakręcić. Z takiego założenia wychodzi reżyser David . F. Sandberg, który w przeciągu półtora miesiąca wydał już dwa krótkometrażowe filmy grozy. Pierwszy to Shadowed, a w niedzielę Sandberg na swoim oficjalnym kanale na Youtube opublikował 'Not Alone in Here'.