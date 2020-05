Colin Farrell odtwórca roli Pingwina w najnowszym filmie o przygodach Batmana zabrał głos w kwestii tego, jakie są jego ekranowe inspiracje odnośnie serii, w której zagra. W swojej wypowiedzi odniósł się także do postaci Pingwina.

W Batmanie, za reżyserię którego odpowiada Matt Reeves pojawi się wielu złoczyńców, którzy zapragną rozpętać piekło w mieście Gotham. Jednym z nich będzie kultowy Pingwin, który pojawi się na dużym ekranie pierwszy raz od Powrotu Batmana Tima Burtona. Wtedy w rolę antagonisty wcielił się Danny DeVito.

Jako dziecko oglądałem żarliwie program telewizyjny o Batmanie, w którym w główną rolę wcielał się Adam West. Potem jako nastolatek zobaczyłem wersje Burtona i pokochałem ją. To wszystko jest bardzo ekscytujące. Być częścią tego wszechświata. powiedział Farrell

Aktor dodał także kilka słów odnośnie swojej roli w nadchodzącym filmie, przyznając, iż nie będzie miał, aż tak dużo czasu ekranowego.

Dopiero zacząłem swoje ujęcia i nie mogę się doczekać powrotu. Stworzenie tej postaci, jej estetyki, jest zabawne i jestem bardzo podekscytowany, mogąc niedługo wrócić i odkryć tą postać. Tak naprawdę nie mam zbyt wiele do zrobienia, mam pewną ilość w filmie, jest w nim kilka naprawdę smacznych scen, przez co nie mogę doczekać się powrotu, aby naprawdę się w to wciągnąć.