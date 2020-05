Mel Gibson w starciu z żywiołem. Zwiastun ''Force of Nature'' 0

Lionsgate prezentuje zwiastun swojego najnowszego thrillera akcji Force of Nature. Mel Gibson, Kate Bosworth i Emile Hirsch stają oko w oko z szalejącym żywiołem, ale i nie tylko…

Za reżyserię filmu odpowiada Michael Polish, prywatnie mąż Kate Bosworth. Spod jego skrzydeł wyszedł m.in. dramat 90 Minutes in Heaven, komedia Dziewczyna z sąsiedztwa oraz romans Tylko spokojnie. Autorem scenariusza jest Cory Miller. W obsadzie aktorskiej oprócz wcześniej wspomnianych są także David Zayas, Stephanie Cayo, William Catlett, Tyler Jon Olson, Rey Hernandez oraz Jasper Polish.

Hirsch w Force of Nature wciela się w policjantkę, która próbuje ewakuować mieszkańców kompleksu mieszkaniowego przed szalejącym huraganem. Przeciwstawiają się jej doktor Troy (Bosworth) i jej ojciec (Gibson), którzy uparcie odmawiają opuszczenia swojego lokum. W międzyczasie do ewakuowanego budynku włamuje się grupa złodziei, którzy poszukują ukrytych 55 milionów dolarów. Na ich drodze staje ojciec doktor Troy, emerytowany detektyw, który wie czego poszukują i staje z nimi do walki.

Poniżej wspomniana zapowiedź.

Premiera Force of Nature już 30 czerwca br. W ten dzień film zadebiutuje w wersji cyfrowej, na platformach VOD oraz na Blu-ray i DVD.

Źrodło: dailymail