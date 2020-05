Adam Sandler i LeBron James szykują komedię o NBA! 0

Sandler zagra koszykarskiego selekcjonera, który zostaje niesłusznie zwolniony. Za granicą mężczyzna odkrywa jednak utalentowanego gracza i postanawia sprowadzić go do kraju, by udowodnić, że obaj zasługują na karierę w NBA.

Aktor otrzymał ostatnio najlepsze recenzje w swojej karierze za czarną komedię pt. Nieoszlifowane diamenty, która przyniosła mu nagrodę Spirit Award. Ze względu na pandemię koronawirusa nie wiadomo, kiedy ruszą zdjęcia do Hustle.

Źrodło: Variety