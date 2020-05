Disney planuje film na podstawie "Królowej Śniegu" Hansa Christiana Andersena 0

Walt Disney przyzwyczaił nas w ostatnich latach do realizowania filmów na podstawie swoich klasycznych animacji. Teraz studio na celownik obrało jednak jedną z baśni napisanych przez Hansa Christiana Andersena.

Walt Disney Studios jest na wczesnym etapie przygotowywania ekranizacji filmowej baśni autorstwa Hansa Christiana Andersena zatytułowanej "Królowa Śniegu". Szczegóły dotyczące obsady aktorskiej oraz człowieka, który usiądzie na stołku reżyserskim nie zostały wyjawione. To co jest jednak ważne w kwestii tego filmu to fakt, że Disney będzie celował w premierę kinową, a więc produkcja nie trafi bezpośrednio do oferty platformy streamingowej Disney+.

Z projektem związana będzie producentka Kristin Burr, która pracowała również przy realizacji Krzysiu, gdzie jesteś? oraz zaangażowana jest aktualnie w film o Cruella De Mon.

Baśń opisuje losy pary dzieci – Gerdy i Kaja, które żyły w przyjaźni aż do jednego z wiosennych dni. Wówczas do oka Kaja dostał się tajemniczy odłamek roztrzaskanego w przestworzach diabelskiego zwierciadła, który odmienił spojrzenie chłopca na świat w ten sposób, że wszystko, co piękne i dobre, postrzegał on od tej pory jako brzydkie i złe. Grzeczny chłopiec przemienił się w dziecko krnąbrne, złośliwe i okrutne. Na dodatek był zupełnie zależny od nieznajomej kobiety, która zwabiła go do siebie. Chłopiec wbrew ostrzeżeniom przywiązał swoje sanki do powozu zimowej damy i odjechał w nieznane. Była to tytułowa Królowa Śniegu, władczyni lodowatej krainy, której obce były jakiekolwiek ciepłe, serdeczne uczucia. Chciała ona pozyskać Kaja dla swych celów. Opuszczona i smutna Gerda wszczęła poszukiwania, narażając się w ich trakcie na wiele niebezpieczeństw, jednak po wielu perypetiach udało jej się odzyskać i uleczyć przyjaciela.

opis baśni wikipedia.org

W sieci pojawiły się spekulacje, jakoby film na podstawie "Królowej Śniegu" był spin-offem filmów animowanych z serii "Kraina lodu".

Źrodło: The Disinsider