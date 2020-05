Wielki sukces Docs Against Isolation! 0

W niedzielę 17 maja zakończyło się trwające od piątku 8 maja wydarzenie online pod hasłem Docs Against Isolation, zorganizowane przez ekipę festiwalu filmowego Millennium Docs Against Gravity. Przyciągnęło aż 16 500 osób uczestniczących i zainteresowanych, wywołując ogromny entuzjazm wśród widzów – nie tylko stałych bywalców Millennium Docs Against Gravity, ale także nowych fanów. Internauci mogli oglądać filmy z poprzednich edycji festiwalu, brać udział w spotkaniach z twórcami i ekspertami, uczestniczyć w warsztatach, słuchać koncertów, DJ setów i wykładów oraz startować w konkursach.

Skąd pomysł na Docs Against Isolation? Organizatorzy postanowili, że choć festiwal Millennium Docs Against Gravity odbędzie się w tym roku wyjątkowo we wrześniu, a nie jak co roku od 17 już lat w maju, nie mogą porzucić na ten czas swoich lojalnych widzów. Co to byłby za maj? I tak oto w terminie, w którym miał się planowo odbyć festiwal, wydarzyło się Docs Against Isolation – namiastka Millennium Docs Against Gravity, która ucieszyła widzów i dała poczucie wspólnoty w tym trudnym czasie. Uczestnicy wyrażali swoje zainteresowanie i radość wyjątkowo aktywnie – na facebookowym wydarzeniu oraz festiwalowym profilu pojawiło się łącznie 1450 komentarzy, zaś dziennie odnotowano aż 820 reakcji na publikowane treści. Całkowity zasięg materiałów opublikowanych w ramach Docs Against Isolation na Facebooku wyniósł 877 000 osób! Najchętniej w wydarzeniu uczestniczyły kobiety w wieku 24-35 lat, które stanowiły 31% wszystkich uczestników. Prawie 25% uczestników pochodziło z Warszawy, ale filmy oglądali ludzie z całego kraju, co świadczy o możliwościach dotarcia do nowych osób, jakie dają wydarzenia online.

Zasięgi samego wydarzenia przełożyły się na spektakularne wyniki oglądalności! Filmy, które zostały zaproponowane widzom w trakcie Docs Against Isolation, obejrzano ponad 113 000 razy (wliczone są odtworzenia przynajmniej 3/4 filmu w Ninatece oraz wykupienie dostępu na 48 godzin w VOD.PL oraz e-Kinie Pod Baranami).

O Docs Against Isolation pisały i mówiły często wielokrotnie najważniejsze media, takie jak „Gazeta Wyborcza”, „Rzeczpospolita”, Onet, Noizz, Filmweb, Spider’s Web, vogue.pl, Polityka, wprost.pl, TOK FM, Polskie Radio (Jedynka, Dwójka, Trójka, Czwórka, RDC), Meloradio oraz inne tytuły.

Docs Against Isolation to kolejny dowód, że Millennium Docs Against Gravity trwa cały rok – nie jest to tylko i wyłącznie pojedyncze wydarzenie, które toczy się w określonym czasie. Festiwal jest organizowany przez firmę dystrybucyjną Against Gravity, która ma w swoim stałym portfolio wiele tytułów z minionych edycji Millennium Docs Against Gravity, dzięki czemu mogą je odkrywać także widzowie, którym nie udało się ich obejrzeć podczas trwania festiwalu. Tym samym Millennium Docs Against Gravity jest swoistym kreatorem i promotorem coraz szybciej rozprzestrzeniającej się mody na kino dokumentalne najwyższej próby, zarówno twórców zagranicznych, jak i polskich.

Od 15 już lat mecenasem całorocznych działań Millennium Docs Against Gravity jest Bank Millennium. „Dzięki mecenatowi Banku Millennium nasz festiwal co roku zwiększa publiczność oraz ilość działań nie tylko w trakcie samego festiwalu”, mówi Artur Liebhart, dyrektor Millennium Docs Against Gravity.

W ramach Docs Against Isolation zaprezentowano łącznie prawie 50 tytułów, z których połowa była dostępna za darmo. 20 wyselekcjonowanych przez Filmotekę Narodową – Instytut Audiowizualny filmów bez opłaty można było obejrzeć na portalu ninateka.pl. Darmowe były także pokazy filmów otwarcia („Liczby i marzenia”) i zamknięcia („Thru You Princess”) transmitowane na żywo w wydarzeniu oraz pokaz Badjao. Duchy z morza. Widzowie mogli obejrzeć bezpłatnie cztery filmy dokumentalne z początku kariery Pawła Pawlikowskiego na kanale Vimeo reżysera. 21 pozycji było dostępne za niewielką opłatą na platformie vod.pl, z kolei 4 filmy można było zobaczyć w e-Kinie Pod Baranami.

Ninateka to serwis prowadzony przez Filmotekę Narodową – Instytut Audiowizualny. Zawiera aż 8000 wyselekcjonowanych materiałów. Szczególne miejsce w zbiorach zajmują polskie filmy dokumentalne, zarówno klasyków – przedstawicieli Polskiej Szkoły Dokumentu, takich jak Marcel Łoziński, Krzysztof Kieślowski, Kazimierz Karabasz, Maria Zmarz-Koczanowicz oraz Maciej Drygasa, jak i dokumentalistów debiutujących później, m.in. Wojciecha Staronia, Bartka Konopki, Piotra Stasika czy Filipa Dzierżawskiego.

W ramach Docs Against Isolation odbyły się ciekawe spotkania z nagradzanymi twórcami, takimi jak: Paweł Pawlikowski, Bing Liu (Jutro albo pojutrze), Mads Brügger (Kto zabił sekretarza generalnego ONZ?), Yann Arthus-Bertrand ("Człowiek"), Katarzyna Kozyra ("Szukając Jezusa"), Barbara Miller ("Cała przyjemność po stronie kobiet"), Paweł Łoziński (Nawet nie wiesz, jak bardzo cię kocham), Erik Gandini (Szwedzka teoria miłości), Eliza Kubarska i Piotr Rosołowski (Badjao. Duchy z morza) czy Michał Sulima („Stroiciel Himalajów”). Widzowie mogli także wysłuchać koncertów Princess Shaw (autorka piosenki „Give It Up, która stanowi podkład muzyczny trailera festiwalu) i Pani Jeziory (pod tym pseudonimem ukrywa się członkini ekipy Millennium Docs Against Gravity). Odbyły się także DJ sety, spotkania z ekspertami i wykłady.

Nie pozostaje nam teraz nic, jak odliczać dni do 17. edycji Millennium Docs Against Gravity, która odbędzie się od 4 do 13 września w Warszawie, Wrocławiu, Gdyni, Poznaniu i Bydgoszczy. A Wy podróżowaliście po świecie razem i poczuliście się trochę mniej ciasno w mieszkaniach, bliżej festiwali filmowych i nadrobiliście dokumentalne zaległości?