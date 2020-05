Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Rachel McAdams i Will Ferrell prezentują swoją eurowizyjną piosenkę "Volcano Man" 0

Netflix zaprezentował pierwszy materiał promujący nadchodzący film Eurovision Song Contest: Historia zespołu Fire Saga. Jest to fragment utworu zatytułowanego "Volcano Man" wykonywanego przez Rachel McAdams i Willa Ferrella. UWAGA – wpada w ucho!

Lars Erickssong (okej, tak naprawdę to Will Ferrell) i Sigrit Ericksdottir (tak, tak, to Rachel McAdams) wykonują piosenkę "Volcano Man", którą będzie można usłyszeć w nowym filmie Eurovision Song Contest: Historia zespołu Fire Saga.

Dwoje ambitnych muzyków, Lars i Sigrit, dostaje niepowtarzalną szansę reprezentowania swojego kraju w największym na świecie konkursie piosenki. Teraz wreszcie mogą udowodnić, że marzenia są po to, by je spełniać.

Premiera już 26 czerwca na Netflix.

Źrodło: Netflix