''Rezydenci'' i ''Ostatni prawdziwy mężczyzna'' odnowione przez Fox na kolejne sezony 0

Stacja Fox dała właśnie zielone światło na produkcje kolejnych sezonów swoich dwóch popularnych seriali. Rezydenci dostali promocję na czwarty sezon, a serial Ostatni prawdziwy mężczyzna doczeka się już dziewiątej serii (trzeciej na Fox).

fot. materiały prasowe

Rezydenci to dramat medyczny, w którym idealistyczny i młody lekarz rozpoczyna staż w Chastain Memorial Hospital pod okiem twardego i genialnego starszego rezydenta. Ten odsłania przed nim dobre i złe strony współczesnej medycyny. Obecnie na kanale Fox trwa emisja trzeciego sezonu. W Polsce serial emituje Fox Polska.

Z kolei Ostatni prawdziwy mężczyzna to produkcja komediowa z Timem Allenem w roli głównej. Wciela się on w Mike Baxter’a dyrektora marketingu w sieci sklepów "Outdoor Man" oferującej sprzęt myśliwski, campingowy i trekkingowy. Jest autorem wideo blogu promującego w nietypowy sposób tę sieć sklepów. Wyznaje tradycyjne republikańskie wartości. Jednak jego życie zdominowane jest przez kobiety. Ma żonę i trzy córki. Poznajemy codzienne życie rodziny Baxterów, ich zwyczajne problemy i rozterki. Serial ten pierwotnie należał do stacji ABC, jednak ta zdecydowała się go anulować po szóstym sezonie. Produkcję uratował Fox i jest ona teraz jedną z najchętniej oglądanych komedii tej stacji. W Polsce serial emituje stacja Fox Polska i Fox Comedy.

Oba seriale są ważnymi częściami Foxa i bardzo cieszymy się, że wrócą w przyszłym sezonie. Chcemy podziękować wszystkim scenarzystom, aktorom, reżyserom, producentom i całej ekipie za oba te programy. powiedział prezes Foxa Michael Thorn

Źrodło: deadline