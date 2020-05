Halle Berry w ''Moonfall'' Emmericha będzie ratować Ziemię przed zagładą 0

Halle Berry dołączyła do obsady filmu science fiction 'Moonfall', który wyreżyseruje Roland Emmerich. Produkcja ta powstaje dla studia Lionsgate.



Wcześniej w obsadzie filmu był już Josh Gad. Oboje wystąpią w głównych rolach. Berry to zdobywczyni Oscara za rolę w filmie Czekając na wyrok. W ostatnim czasie oglądać mogliśmy ją w filmie John Wick 3, Kingsman: Złoty krąg czy Atlas chmur. Z kolei Gad występuje obecnie w serialu HBO Avenue 5, a filmem z nim oczekującym na swoją premierę jest Artemis Fowl.

Za reżyserię filmu odpowiadać będzie Roland Emmerich, twórca zeszłorocznego Midway. Jest on także współautorem scenariusza wraz z Haraldem Kloserem i Spenserem Cohenem. Produkcją zajmie się Dennis Wang, James Wang, J.P. Pettinato, Marco Shepherd, Ute Emmerich, Carsten Lorenz i Stuart Ford.

Halle Berry zagra astronautkę, której poprzednia misja ma coś wspólnego z obecną sytuacją, a jest nią kurs kolizyjny jaki Księżyc obrał na Ziemię. Tajemnicza siła zrzuciła go z orbity wokół naszej planety i teraz stanowi śmiertelne niebezpieczeństwo. Na kilka tygodni przed uderzeniem zespół ratunkowy wyrusza na wręcz niemożliwą misję. Pozostawiając na Ziemi wszystko to co kochają ryzykują lądowanie na powierzchni Księżyca, aby uratować planetę przed zagładą.

Premiera Moonfall zaplanowana jest na 2021 rok. Zdjęcia do filmu rozpocząć mają się jesienią tego roku w Montrealu.

