"Greyhound" - wojenny film z Tomem Hanksem trafi do oferty Apple TV+

Kolejny głośny tytuł nie trafi do kin. Greyhound – wojenne widowisko z Tomem Hanksem zamiast na wielkim ekranie, zobaczymy premierowo na telewizorach oraz urządzeniach mobilnych.

Deadline donosi, że wojenne widowisko zatytułowane Greyhound trafi do oferty platformy streamingowej Apple TV+. Film wyreżyserowany przez Aarona Schneidera na podstawie scenariusza napisanego przez Toma Hanksa miał trafić do kin w czerwcu za pośrednictwem Sony Pictures. Na razie nie ogłoszono dokładnej daty premiery w Apple TV+.

Tom Hanks wciela się w postać kapitana Ernesta Krause, który musi dowodzić konwojem 37 okrętów alianckich. W trakcie swojej pierwszej misji jako dowódca musi przepłynąć Atlantyk Północy będąc ściganym przez wilcze stada nazistowskich okrętów podwodnych.

Warto przypomnieć, że wcześniej Tom Hanks nawiązał współpracę z firmą Apple. Hollywoodzki gwiazdor razem ze Stevenem Spielbergiem przygotowuje dla platformy streamingowej miniserial osadzony w czasie II wojny światowej zatytułowany "Masters of the Air", który będzie opowiadał o działaniach sił powietrznych armii Stanów Zjednoczonych podczas II wojny światowej. Nieoficjalnie mówi się, że będzie to trzecia część wojennej serii Hanksa, do której należą Pacyfik oraz Kompania braci.

Źrodło: Deadline