Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Pandemia koronawirusa sprawiła, że maski Bane'a sprzedają się jak świeże bułeczki 0

Każdy z nas doskonale zdaje sobie sprawę z zaleceń związanych z pandemią koronawirusa i noszeniem maseczek na twarzy. Oczywiście nie dotyczą one tylko i wyłącznie Polski, ale również innych krajów na całym świecie. Amerykanie znaleźli kapitalną alternatywę dla tradycyjnych maseczek lub chustek.

Jak się okazuje w Stanach Zjednoczonych zapanował prawdziwy boom na maskę Bane’a, którą kultowy przeciwnik Batmana nosi w filmie Mroczny Rycerz powstaje. Charakterystyczna maska noszona przez Toma Hardy'ego w widowisku Christophera Nolana sprzedaje się lepiej niż w trakcie premiery samego filmu.

Patrząc na wyniki sprzedaży, maska ​​dla dorosłych odnotowała znaczny wzrost sprzedaży w kwietniu i na początku maja, co jest niezwykłe o tej porze roku.

powiedział David DeJac, rzecznik sklepu zajmującego się sprzedażą kostiumów

Oczywiście maska Bane’a nie jest żadnym gwarantem ochrony przed wirusem i zapewnia w zasadzie takie same zabezpieczenie, jak pokrycia materiałowe. Nie mniej jednak dla fanów Mrocznego Rycerza i komiksów w ogóle, jest to ciekawy okres do noszenia tego typu gadżetów, ponieważ nie budzą oni aż takiego zdziwienia wśród przechodniów czy klientów sklepów.

Oprócz Bane’a popularnością cieszą się także maski Batmana oraz V znanego z filmu V jak Vendetta.

