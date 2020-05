Ciekawiła Was mitologia potworów z ''Wiedźmina''? Netflix publikuje Bestiariusz

Zeszłoroczny serial Wiedźmin oparty na opowiadaniach Andrzeja Sapkowskiego stał się wielkim hitem amerykańskiego giganta streamingowego. Nic więc dziwnego, że Netflix co jakiś czas podsyca zainteresowanie tym projektem, tym bardziej, iż do premiery drugiego sezonu zostało jeszcze bardzo dużo czasu. Na oficjalnym kanale platformy na Youtube pojawiło się ciekawe wideo traktujące o bestiach jakie mogliśmy do tej pory ujrzeć w serialu.