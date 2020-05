Zwiastun finałowego sezonu serialu ''Trzynaście powodów'' 0

Netflix opublikował pełną zapowiedź finałowego sezonu serialu Trzynaście powodów. Jego premiera już 5 czerwca br.

fot. materiały prasowe

Zbliża się koniec nauki w liceum Liberty i uczniowie muszą podjąć trudne życiowe decyzje. Clay i jego koledzy robią wszystko, aby wyprzedzić wydarzenia, gdy tajemnice z przeszłości zaczynają zagrażać ich przyszłości. Ktoś za wszelką cenę będzie chciał dociec prawdy co do okoliczności śmierci Bryce’a Walkera i wrobienia w to morderstwo Monty’ego.

Trzynaście powodów to jeden z najpopularniejszych serialu Netflixa. Nadchodzący czwarty sezon jest finałowym. Pierwszy sezon to historia Claya Jensena. Chłopak wraca do domu ze szkoły, gdzie znajduje dziwną paczkę zaadresowaną na jego imię. W środku znajduje kasety magnetofonowe nagrane przez Hannah Baker, jego koleżankę z klasy i sekretną miłość, która popełniła samobójstwo dwa tygodnie wcześniej. Na nagraniach Hannah wyjaśnia, że istnieje trzynaście powodów wyjaśniających dlaczego zdecydowała się zakończyć swoje życie.

Poniżej wspomniany zwiastun.

W rolach głównych ponownie wystąpią Dylan Minnette, Alisha Boe, Brandon Flynn, Miles Heizer, Ross Bulter, Devin Druid i Justin Prentice. Twórcą i showrunnerem jest Brian Yorkey.

Będziecie tęsknić za tym serialem czy cieszycie się, że to już jego ostatni sezon?

Źrodło: youtube.com/netflixpolska