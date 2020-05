Walka z obcym w zwiastunie rosyjskiej superprodukcji "Sputnik" 0

Opublikowano międzynarodową zapowiedź produkcji noszące tytuł Sputnik. Jest to rosyjska superprodukcja, której akcja rozpoczyna się kosmosie, gdzie załoga tytułowego statku przywozi na Ziemię tajemniczą zarazę.

Film wyreżyserował Egor Abramenko, dla którego był to debiut w tej roli. Produkcja powstała na podstawie jego krótkometrażówki z 2017 roku noszącej tytuł Passazhir. Akcja filmu toczy się w czasach zimnej wojny, kiedy to sowiecki statek kosmiczny gubi kontakt z Ziemią dzień przed planowanym powrotem. Jak się okazuje po przybyciu do celu przy życiu pozostaje tylko jeden pasażer statku. Rosyjska pani psycholog zostaje przydzielona do ocalałego, by zbadać jego stan psychiczny. Od razu widać, że coś jest z nim nie tak i nie wrócił na Ziemię sam.

W głównych rolach występują Oksana Akinshina, Fedor Bondarchuk, Pyotr Fyodorov oraz Anton Vasilev. Za scenariusz odpowiadają Oleg Malovichko i Andrei Zolotarev. Film miał mieć primerę podczas kwietniowego Tribeca Film Festival, jednak z uwagi na panującą pandemię nie doszło do tego. Aktualna data premiery to 14 sierpień.

Źrodło: deadline.com