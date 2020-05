Hulu prezentuje zwiastun 2. sezonu serialu ''Ramy'' 0

Platforma Hulu opublikowała nowy zwiastun drugiego sezonu serialu Ramy – zwycięzcy Złotego Globa dla najlepszego aktora, którym został Ramy Youssef.

Ramy to komedia obyczajowa, której fabuła poświęcona jest społecznościom muzułmańskim istniejącym w Stanach Zjednoczonych. Poznajemy pierwsze pokolenie egipsko-amerykańskiej generacji, które uczy się żyć w podzielonej politycznie dzielnicy New Jersey. Przedstawiona w serialu historia luźno opiera się na przeżyciach samego Ramy’ego Youssefa, który w serialu wciela się w Ramy’ego Hassana, muzułmana badającego i poznającego innego religie.

Twórcy serialu to Ramy Youssef, Ari Katcher i Ryan Welch. W obsadzie aktorskiej oprócz Youssefa znajdują się także Mohammed Amer, Hiam Abbass, Amr Waked, May Calamawy, Dave Merheje, Laith Nakli, Steve Way i Mahershala Ali, który dołącza do obsady jako szejk Ali.

Za serial odpowiada studio A24. Obecnie wyłączność na jego emisję ma platforma Hulu. Premiera drugiego sezonu odbędzie się już 29 maja br. Składa się on z 10 półgodzinnych odcinków.

Poniżej wspomniana zapowiedź. Mieliście okazję zapoznać się już z pierwszym sezonem tego serialu? Co o nim sądzicie?

Źrodło: collider