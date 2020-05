Charlize Theron i Amy Adams przymierzane do roli Madame Web?

Sony Pictures musiało wstrzymać się z premierą dwóch filmów osadzonym w uniwersum Spider-Mana – Venom: Let There Be Carnage oraz Morbius. Nie oznacza jednak, że w biurach hollywoodzkiej wytwórni nie planuje się kolejnych odsłon komiksowego świata na wielkim ekranie.