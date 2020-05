Pierwszy zwiastun ''The Old Guard'' z Charlize Theron jako nieśmiertelną wojowniczką 0

Po kilku zdjęciach i ciekawym plakacie przyszedł wreszcie czas na zwiastun. Wczoraj Netflix zaprezentował pierwszą zapowiedź swojego najnowszego filmu fantasy The Old Guard. Zapraszamy do zapoznania się z poniższym wideo i komentowania.

fot. materiały prasowe

Produkcja ta oparta jest na serii graficznych powieści Grega Rucka. Jest on także autorem scenariusza do filmu. Za reżyserię odpowiada Gina Prince-Bythewood. W obsadzie aktorskiej znajdują się Charlize Theron, która wciela się w przywódczynię sekretnej grupy nieśmiertelnych najemników, Kiki Layne, Marwan Kenzari, Luca Marinelli, Harry Melling, Van Veronica Ngo, Matthias Schoenaerts i Chiwetel Ejiofor.

Pod dowództwem wojowniczki imieniem Andy, sekretna grupa najemników, których nic nie jest w stanie zabić, od stuleci walczyła o bezpieczeństwo śmiertelnego świata. Ale kiedy cały zespół zostaje zwerbowany do podjęcia nagłej misji, niesamowite zdolności jego członków zostają odkryte przez wroga. Andy i Nil, która właśnie dołączyła do szeregów grupy, muszą pomóc wyeliminować zagrożenie i stawić czoła tym, którzy za wszelką cenę chcą zawładnąć ich mocą i zbić na tym fortunę. To mocna, pełna autentyzmu i naszpikowana akcją opowieść, która pokazuje, że naprawdę niełatwo żyć bez końca.

Premiera filmu już 10 lipca br. tylko na Netflix.

Źrodło: youtube.com/netflixpolska