Zabójcza spowiedź w zwiastunie "Confessional" 0

Platforma Shudder udostępniła zwiastun swojej najnowszej produkcji noszącej tytuł Confessional. W filmie siódemka studentów będzie musiała wyznać swoje najskrytsze sekrety żeby przetrwać. Zobaczcie jak to wygląda.

Gdy jednej nocy dochodzi o dwóch tajemniczych zgonów na uczelni, siódemka studentów otrzymuje tajemniczą wiadomość. Zostają zaproszeniu do przedstawienia swojej wiedzy dotyczącej tego wydarzenia, a wszystko to ma wydarzyć się w ukryty konfesjonale pełnym kamer. Z każdą spędzoną tam minutą, wyjawiają coraz to nowe fakty, doprowadzając do wzrostu emocji i nieoczekiwanych wydarzeń.

Film miał premierę ponad roku temu na Chattanooga Film Festival, a debiut w sieci zaplanowany jest na 28 maja.

Scenariusz napisała Jennifer Wolfe, a za reżyserię odpowiada Brad T. Gottfried. W głównych rolach występują Marcus Scribner (Black-ish), Paris Berelc (Alexa & Katie), Vanessa Marano (The Dead Girls Detective Agency), Lucas Adams (Days of our Lives), Annalisa Cochrane (Cobra Kai), Jess Gabor (Shameless), Brandon Larracuente (Party of Five), Jake Short (A.N.T Farm) oraz Mia Xitlali (La Quinceañera).

