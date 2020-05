Orlando Bloom i Scott Eastwood w wojennym dramacie ''The Outpost''. Zobaczcie zwiastun 0

Rod Lurie, reżyser thrillera Cena prawdy przedstawia swój najnowszy film The Outpost traktujący o wojnie w Afganistanie. W głównych rolach Orlando Bloom i Scott Eastwood. Poniżej możecie zobaczyć pierwszy zwiastun tej wojennej produkcji.

fot. comingsoon

Fabuła filmu oparta jest o bestsellerową powieść non-fiction Jake'a Tappera noszącą tytuł The Outpost: An Untold Story of American Valor. Opowiada ona o słynnej bitwie pod Kamdesh będącą jedną z nakrwawszych bitew w Afganistanie. Miała ona miejsce w październiku 2009 roku. Poległo w niej 8 amerykańskich żołnierzy, 3 afgańskich i jeden policjant. Małe jednostki amerykańskich i afgańskich żołnierzy zmierzyły się z oddziałem talibów.

Reżyser Rod Lurie pracował na scenariuszu autorstwa Paula Tamasy i Erica Johnsona. W obsadzie aktorskiej znajdują się Scott Eastwood, Caleb Landry Jones, Orlando Bloom, Jack Kesy, Taylor John Smith, Jacob Scipio i Milo Gibson.

Oprócz zwiastuna w sieci pojawiły się także pierwsze zdjęcia z produkcji.







Premiera The Outpost zaplanowana jest na 3 lipca br. W ten dzień film zadebiutuje zarówno na ekranach kin, jak i w serwisach VOD.

Film pokazuje to w jaki sposób ludzie tacy jak my radzą sobie w wyjątkowych okolicznościach i jak sytuacja ta na nich wpływa. powiedział Eastwood

Nie mógłbym być bardziej szczęśliwy, niż to, iż data premiery filmu przypada na dzień przed Dniem Niepodległości. Jest to czas w którym po kryzysie musimy się zebrać jako kraj i rozpocząć szarże na kina w drugiej połowie tego roku. dodał

Źrodło: ew.com