Jackpot bohaterką spin-offu w uniwersum Spider-Mana

Wczoraj informowaliśmy Was o prawdopodobnych planach Sony Pictures dotyczących filmu, który skupi się na kobiecej bohaterce. Dzisiaj w sieci pojawiły się kolejne doniesienia związane z uniwersum Spider-Mana.

Sony Pictures przygotowuje film komiksowy, którego bohaterką będzie Jackpot. W tym celu zatrudniony został Marc Guggenheim, który będzie miał za zadanie napisać scenariusz. Informacja pokrywa się z wczorajszymi nowinami, z których wynikało, że S.J. Clarkson została zatrudniona do wyreżyserowania jednego z kolejnych projektów Sony. Spekulowano, że może chodzić o produkcję opowiadającą historię Madame Web. Nie zostało to jednak nigdzie potwierdzone i bardzo możliwe, że tak naprawdę Clarkson została zaangażowana do projektu "Jackpot".

Dla Guggenheima praca przy komiksowej produkcji nie będzie czymś nowym. Pracował przy scenariuszu do Green Lantern, a także przy kilku serialach stacji The CW, takich, jak Arrow czy Legends of Tomorrow.

Jackpot to superbohaterski pseudonim, który był używany przez dwie osoby – Sarah Ehret i Alanę Jobson. Pierwsza z pań nabyła super moce wskutek swojej eksperymentalnej terapii genowej, którą przeprowadziła w trakcie ciąży – charakteryzowała się niesamowitą sprawnością fizyczną, siłą i wytrzymałością. Ehret jednak zdecydowała się oddać imię bohaterki Alanie Jobson i zająć się wychowaniem dziecka. Po tragicznej śmierci kobiety, Sarah ponownie przywdziewa kostium Jackpot i zaczyna walkę z przestępczością. Aby chronić najbliższych zmienia nazwisko na… Alana Jobson.

