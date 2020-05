Ari Aster i László Nemes polecają filmy na VOD z katalogu Gutek Film! 0

Przyłączając się do akcji #ZostańWDomu, Gutek Film namawia na #OglądajWDomu, czyli korzystania z możliwości oglądania filmów online na kanapie. W gąszczu bogatej oferty serwisów VOD łatwo się jednak pogubić. Poprosili więc zaprzyjaźnione z Gutek Film osoby ze świata filmu, teatru i sztuki, aby wybrali swoje ulubione filmy z ich repertuaru dostępnego online. Wybór nie był prosty – katalog VOD Gutek Film liczy ponad 130 tytułów z lat 2010-2019.

Dotychczas na kanałach social media GF (Facebook, Instagram, Twitter) pojawiły się listy filmów wyselekcjonowane przez:

Agnieszkę Holland, Małgorzatę Szumowską, Krzysztofa Skoniecznego, Grzegorza Jarzynę, Agnieszkę Smoczyńską, Magnusa von Horna, Andrzeja Chyrę, Justynę Święs, Jerzego Skolimowskiego, Tomasza Wasilewskiego, Jagodę Szelc, Natalię Przybysz, Krzysztofa Raka, Zofię Wichłacz, Mateusza Pacewicza, Grażynę Torbicką, Jacka Dehnela, Pawła Pogorzelskiego, Łukasza Rondudę, Marcina Czarnika

Postanowiliśmy wyjść poza Polskę i zapytaliśmy zagranicznych reżyserów o ich ulubione tytuły z naszego katalogu. Tym razem swoimi filmowymi wyborami podzielili się z nami Ari Aster (twórca Midsommar. W biały dzień oraz Dziedzictwa. Hereditary) i László Nemes (twórca oscarowego Syna Szawła i Schyłku dnia).

Ari Aster

Wiem, że sytuacja w Polsce nie napawa optymizmem. To przygnębiające, zwłaszcza, że podobny scenariusz rozgrywa się obecnie w wielu państwach. Świat się skończył i to by było na tyle… Nie myślmy więc o tym przez chwilę i skupmy się na dobrych filmach. Mogłem wybierać jedynie z katalogu Gutek Film – na szczęście aż pęka on w szwach od świetnych filmów. Nie mogąc się zatem zdecydować, wybrałem dziesięć tytułów, które szczerze uwielbiam i polecam.

Nemes zaczynał karierę będąc asystentem Béli Tarra. W Paryżu studiował historię, stosunki międzynarodowe i scenariopisarstwo, następnie przeniósł się do Nowego Jorku, aby zgłębiać tajniki reżyserii w prestiżowej szkole Tisch School of the Arts na uczelni NYU.

Zadebiutował w 2015 roku jednym z najbardziej przejmujących obrazów Holocaustu w historii kinematografii, czyli filmem Syn Szawła. Dramat zdobył wszystkie najważniejsze wyróżnienia filmowe na świecie (Oscar za Najlepszy Film Nieanglojęzyczny, Złoty Glob, nagrodę BAFTA oraz Grand Prix w Cannes). Został również okrzyknięty jednym z najlepszych filmów ostatniej dekady. Drugie dzieło Nemesa, Schyłek dnia (również w naszej dystrybucji) zdobyło nagrodę FIPRESCI na 75. MFF w Wenecji.

Dla nas wybrał swoje absolutnie ukochane filmy, podkreślając przy okazji, jak ważna jest dla niego twórczość Asghara Farhadiego.