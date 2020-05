"Rodzeństwo Willoughby" - świetna oglądalność oryginalnej animacji Netflixa 0

Rodzeństwo Willoughby, czyli najnowszy oryginalny film animowany stworzony przez Netflixa może pochwalić się wielomilionową oglądalnością. To kolejny sukces platformy streamingowej, jeśli chodzi o propozycję z tego gatunku.

Netflix ogłosił, że film animowany Rodzeństwo Willoughby w ciągu pierwszego miesiąca obejrzało 37,6 mln widzów. Oczywiście warto zaznaczyć, że w przypadku danych Netflixa są one nieco zakłamane, ponieważ wystarczą dwie minuty, aby zostało to zakwalifikowane do statystyk. Z drugiej strony platforma streamingowa nie liczy seansów powtórkowych na jednym koncie. W przypadku młodszej widowni jest to bardzo często spotykane, że dana treść włączana jest kilkukrotnie.

W przypadku animacji platforma Netflix może pochwalić się, jak do tej pory sporymi sukcesami. Zeszłoroczny Klaus nie tylko był hitem pod względem oglądalności (film obejrzało 40 mln widzów w ciągu pierwszego miesiąca), ale także odniósł sukces artystyczny. Nominacje do Oscara czy zdobycie nagród BAFTA oraz przede wszystkim Annie dla najlepszej animacji roku mówią same za siebie. Inną animacją – co prawda nie oryginalną, ale dystrybuowaną przez Netflixa – jest genialne Zgubiłam swoje ciało, które również zdobyło nominację do Oscara.

Rodzeństwo Willoughby to jedyny w swoim rodzaju film pełnometrażowy realizowany w technice animacji komputerowej, którego produkcją zajęła się wytwórnia BRON Animation z Vancouver. Scenarzystą i reżyserem filmu jest Kris Pearn. Czwórka rodzeństwa Willoughbych porzuconych przez samolubnych dorosłych uczy się, jak dostosować swoje staroświeckie przekonania do współczesnego świata, by stworzyć nowoczesną rodzinę. Na podstawie wyróżnionej nagrodą Newbery książki pisarki Lois Lowry.

Źrodło: Variety