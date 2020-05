Będzie 3. sezon serialu "Co robimy w ukryciu" 0

Bardzo dobra informacja napłynęła od stacji FX, otóż zdecydowano, że powstanie 3. sezon popularnego serialu Co robimy w ukryciu. Nandor, Nadja i Laszlo powrócą w przyszłym roku.

Serial jest jednym z najlepiej ocenianych i oglądanych serii komediowych, nie dziwi więc fakt, że FX zdecydowała się na kontynuację. Liczby nie kłamią, 2. sezon, którego emisja ciągle trwa, ogląda średnio 3,2 miliona widzów, co stanowi 25% skok w porównaniu z 1. sezonem.

Akcja toczy się na Staten Island, gdzie w jednej z willi od ponad stu lat mieszka trójka wampirów. Za pomocą kamery vérité śledzimy ich codzienne życie. Starają się dostosować do życia we współczesnym świecie, co jednak nie jest łatwe, gdy żyje się w niezwykle staroświecki sposób. Mają także zadanie, które otrzymali zaraz po przybyciu do Nowego Jorku. Ich mroczny pan nakazał im dominację nad światem, jednak nie mają oni zielonego pojęcia jak się za to zabrać.

W główny rolach występują Harvey Guillén, Kayvan Novak, Matt Berry, Natasia Demetriou i Mark Proksch.

Źrodło: denofgeek.com