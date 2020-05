''Szkoła dla elity'' odnowiona na 4. sezon. Będą zmiany w obsadzie 0

Netflix oficjalnie potwierdził, że powstanie czwarty sezon popularnego hiszpańskiego serialu Szkoła dla elity. Nowe odcinki przyniosą nam pogląd na nowych bohaterów, bowiem jak podają zagraniczne media mają nastapić zmiany w obsadzie serialu.

W kolejnym sezonie nie zobaczymy Miny El Hammani, aktorki i piosenkarki Danny Paoli, Ester Exposito, Alvaro Rico i Jorge Lopez. Do swoich ról powrócą Itzan Escamilla, Miguel Bernardeau, Arón Piper, Omar Ayuso, Claudia Salas i Georgina Amorós.

Reżyserami są Ramón Salazar oraz Dani de la Orden. Scenariusz do serialu napisał Carlos Montera i Darío Madrona.

Aktorzy otrzymali już swoje scenariusze i w opublikowanym na Twitterze filmiku zapowiedzieli powstanie nowego sezonu.

"Las Encinas" to najlepsza i najbardziej elitarna szkoła w Hiszpanii. To tam uczą się dzieci z wyższych sfer. Decyzją lokalnych władz trafia tam też trójka ubogich dzieciaków, których szkoła została zniszczona przez trzęsienie ziemi. Jednak może to wcale nie oznacza, że szczęście się do nich uśmiechnęło. Co rusz dochodzi do starć pomiędzy przedstawicielami różnych klas społecznych, a jedno z nich wreszcie kończy się morderstwem.

W serwisie Netflix dostępne są trzy dotychczasowe sezony serialu. Data premiery czwartego nie jest na razie znana.

Źrodło: deadline