''Out'' pierwszy film od Disneya, w którym główni bohaterowie to homoseksualiści 0

Pixar w ramach SparkShorts Disneya wyprodukował krótkometrażową animację, której głównym bohaterem jest homoseksualny mężczyzna. Produkcja ta od 22 maja dostępna jest w serwisie Disney+. Poniżej możecie zobaczyć jej zapowiedź.

SparkShorts to seria niezależnych krótkometrażowych filmów animowanych wyporodukowanych przez studio Pixar. Od zeszłego roku należy do niej już siedem filmów, z czego najnowszy to właśnie Out.

SparkShorts ma na celu odkrywanie nowych historii i technik ich opowiadania, a także eksperymentowanie z nowymi procesami produkcyjnymi. Te filmy zapewniają możliwość uwolnienia potencjału artystów i ukazania ich twórczych podejść tworząc film na mniejszą skalę. powiedział prezes Pixara Jim Morris

Produkcja przedstawia moment, w którym Greg przygotowuje się do przeprowadzki ze swoim chłopakiem Manuelem. Wtedy to niespodziewaną wizytę składają mu jego rodzice, którzy nie wiedzą o jego orientacji. Jednak tajemnica długo nie zostanie utrzymana…

Nie jest to pierwsza produkcja Disneya, w której są nawiązania do postaci LGBT, jednak pozostałe filmy nigdy nie ukazywały pary tej samej płci w centrum historii. Przykładowo w filmie Naprzód wystąpiła lesbijska postać Leny Waithe, ale jej historia nie miała większego wpływu na fabułę, podobnie jak postać LeFou w Pięknej i Bestii. Również ostatni film z serii Gwiezdnych wojen Skywalker. Odrodzenie miał motyw LGBT w formie pocałunku dwóch kobiet, jednak były to postacie w tle, a nie nikt z głównych bohaterów.

Disney uważa, iż film taki jak Out wprowadza coś nowego, orzeźwia i jest w współczesnych czasach bardzo potrzebny. A Wy co o tym myślicie?

Źrodło: deadline