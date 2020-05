Rowling ujawnia inspirację dla imienia Snape'a 0

Mimo, iż od premiery pierwszej części minęło już ponad 20 lat, książki z serii 'Harry Potter' nadal są bardzo popularne, a powstanie filmów na ich podstawie tylko jeszcze bardziej zwiększyło tą popularność. Nic więc dziwnego, że autorka J.K. Rowling co jakiś czas wypuszcza do sieci ciekawostki ze świata Pottera, utrzymując tym samym zainteresowanie nim.

Tym razem Rowling opublikowała w sieci informacje odnoszące się do Severusa Snape’a, jednej z najbardziej kontrowersyjnych i nieokreślonych postaci z serii. Ujawniła z czego czerpała inspirację co do nadania Snape’owi takiego, a nie innego imienia. Okazuje się, że Severus to nazwa ulicy. Rowling często w drodze do pracy w Clapham mijała poniższy znak i przyznaje, że nazwa ta była pierwszą jaka wpadła jej do głowy kiedy myślała o tym jakie imię nadać Snape’owi. Co ciekawe jednak sama nie zdawała sobie do pewnego momentu sprawy ze swojej inspiracji, dopiero ponownie po jakimś czasie przechodząc wspomnianą drogą doznała olśnienia.

Imiona w serii o Harrym Potterze często mają duże znaczenie. Przykładowo imię i nazwisko Remusa Lupina nawiązuje do jego natury wilkołaka, z kolei imię Syriusza Blacka odnosi się do jego zwierzęcej postaci, bowiem Syriusz jest jedną z gwiazd położonych w gwiazdozbiorze Wielkiego Psa. Jednak jak widzimy w powieści, w której występuje tak wiele postaci nie każde imię niesie za sobą tajemnicze czy symboliczne znaczenie.

