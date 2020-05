Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Luca Zaia, prezydent zarządzający regionem Wenecja Euganejska ogłosił, że Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Wenecji odbędzie się w tym roku. Wydarzenie zostało dodane do kalendarza imprez.

Włochy na początku maja przedstawiły plan związany ze znoszeniem obostrzeń dotyczących pandemii koronawirusa. Za jakiś czas ponownie ma powrócić możliwość podróżowania do Italii oraz odwiedzania kin. Zgodnie z założeniami Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Wenecji rozpocznie się 2 września i potrwa do 12 września. Będzie to pierwsze tak wielkie spotkanie przedstawicieli branży filmowej.

Luca Zaia, który zasiada w zarządzie organizującym biennale w Wenecji, powiedział w wywiadzie udzielonemu mediom regionalnym, że że podczas 77. edycji prawdopodobnie będzie mniej filmów, biorąc pod uwagę globalne przestoje w produkcji. Skład jury zapewne zostanie ogłoszony pod koniec lipca. W styczniu ogłoszono natomiast, że w tym roku Cate Blanchett zostanie przewodniczącą głównego jury konkursowego.

Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Wenecji ma być również w jakiś sposób połączony z festiwalem w Cannes, który niestety musiał zostać odwołany. Prezes francuskiej imprezy Pierre Lescure powiedział niedawno, że te dwa wydarzenia będą świętowały wspólnie powrót wznowienie kina.

Źrodło: Deadline