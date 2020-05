Filmowy Dzień Mamy / #zostańwdomu 0

Już jutro Dzień Matki. Z tej okazji prezentujemy kilka tytułów o wspaniałych mamach z naszej filmowej kolekcji. Wszystkim mamom życzymy dużo miłości, zdrowia, spokoju i spełnienia!

POWRÓT BENA

Szczery i emocjonalny film w reżyserii Petera Hedgesa. Julia Roberts zagrała jedną z najlepszych ról od lat. Gdy Holly (Julia Roberts) wraca do domu ze świątecznych zakupów, zastaje na schodach nieoczekiwanego gościa – swojego syna Bena (Lucas Hedges), który nie powinien był opuszczać ośrodka odwykowego. Kochająca matka, mimo obaw, przyjmuje go z otwartymi ramionami. Ma nadzieję, że Ben jest „czysty” i będzie mogła cieszyć się Bożym Narodzeniem z nim i resztą rodziny. Okazuje się jednak, że wizyta Bena może sprowadzić poważne kłopoty. Podczas kolejnych 24 godzin, które mogą zmienić na zawsze ich życie, Holly zrobi wszystko, by uratować ukochane dziecko.

Zobacz na: vod.pl, cineman.pl, player.pl, ipla.tv, pl.chilli.com

LOVELING

Ciepła i uniwersalna opowieść o miłości, rodzinie i dorastaniu dorosłych ludzi. Irene wraz z mężem i czwórką dzieci mieszka w małym miasteczku na obrzeżach Rio de Janeiro. Jej najstarszy syn Fernando jest utalentowanym graczem w piłkę ręczną. Pewnego dnia chłopak zostaje zaproszony do profesjonalnej drużyny w Niemczech. Rodzina musi podjąć szybką decyzję o wyjeździe, od którego zależy jego dalsza kariera. Film podbił serca publiczności na festiwalu Sundance, na festiwalach w Karlowych Warach, Edynburgu i w Maladze.

Zobacz na: vod.pl, cineman.pl, player.pl, ipla.tv, pl.chilli.com

TAJEMNICA FILOMENY

Oparty na prawdziwej historii, wzruszający i zabawny film Stephena Frearsa (Niebezpieczne związki, Królowa), który zderza ze sobą skrajnie różnych bohaterów, ze wspaniałymi rolami: Judi Dench i Steve’a Coogana. Filomena Lee jest prostą, religijną Irlandką zaczytującą się w tanich romansidłach, Martin Sixsmith – błyskotliwym dziennikarzem śledczym tropiącym polityczne skandale. Tych dwoje wszystko dzieli, łączy jedynie poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, które dręczy Filomenę od lat. Ich wspólna podróż zaczyna się w Opactwie Roscrea, do którego pięćdziesiąt lat wcześniej odesłano Filomenę, by odpokutowała hańbę, jaką okryła siebie i rodzinę.

Zobacz na: vod.pl, cineman.pl, player.pl, ipla.tv, pl.chilli.com

MAMY2MAMY

Idealna komedia dla mam i córek, ale nie tylko :) Dla Mado jej 47 lat, to nowa 20-tka! Imprezuje, szaleje, bawi się. Jest absolutnym przeciwieństwem swojej córki – odpowiedzialnej, dojrzałej, a nawet trochę sztywnej – 30-sto letniej Avril. I może to wszystko nie byłoby aż takie dziwne, gdyby nie fakt, że obie mieszkają razem a córka wychowuje matkę, jak się okazuje, nie zawsze skutecznie. Gdyby tego było mało – obie zachodzą w ciążę, jedna bardziej, druga mniej planowaną. Burza hormonów, armagedon rodzinnych animozji. Jak przeżyć, urodzić i nie zwariować?

Zobacz na: Netflix, vod.pl, pl.chili.com