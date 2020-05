John Wick - skąd wzięło się imię i nazwisko głównego bohatera? 0

Scenarzysta serii John Wick wyjawił kilka ciekawostek związanych z pracą nad wybuchową serią, a także garść informacji odnośnie przyszłych projektów!

Scenarzysta serii, Derek Kolstad udzielił wywiadu portalowi Comicbook, w którym zdradził, że w pewnym sensie seria John Wick nie została nazwana na cześć tytułowego charakteru. Jeszcze we wczesnym stadium pracy nad pierwszą częścią, ta zatytułowana była jako "Scorn", a główna postać pozostawała bezimienna. Pomysł wziął się z tego, że odtwórca tytułowej roli, Keanu Reeves cały czas nazywał tak swojego bohatera. W końcu studio po prostu zdecydowało się na zmianę i oficjalnie nadało mu filmowe imię John Wick. Decyzja ta okazała się strzałem w dziesiątkę, gdyż stał się on integralną częścią popkultury, szczególnie jeśli chodzi o filmy akcji.

Derek Kolstad twierdzi , że John Wick: Rozdział 4 nie otrzymał jeszcze tytułu jak John Wick: Rozdział 3 – Parabellum. W rzeczywistości za wybór ten odpowiedzialny będzie reżyser Chad Stahelski, który ostatecznie zdecydował się nazwać trzeci film z serii.

Scenarzysta ujawnił również, że nie jest związany z serialem pt. The Continental, który jest spin-offem filmowej serii, a obecnie pracuje nad projektami takimi jak: A Company Man w reżyserii Davida Leitcha, A Map From Nowhere od Chada Stahelski'ego, A Darker Shade Of Magic dla Sony oraz dwoma adaptacjami gier, My Friend Pedro i Bendy and the Ink Machine.

John Wick: Rozdział 4 ma zostać wydany 27 maja 2022 roku.

Źrodło: comicbook