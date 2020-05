Dzień Mamy z filmami pełnymi wzruszeń od M2 Films 0

Zrób prezent swojej mamie i zabierz ją do kina…nie wychodząc z domu! Wśród propozycji M2 Films znajdziesz tytuły, które wzruszą i rozbawią Was do łez, m.in. Moja mała Zoe, Tully, The Florida Project, czy Przedszkolanka. Film Tully to przebojowa historia z Charlize Theron, która przypomina o tym, że każda mama powinna pamiętać o sobie! Moja mała Zoe z nominowaną do Oscara Julie Delpy opowiada o bezgranicznej matczynej miłości, podobnie jak The Florida Project, przy którym powspominacie największe psoty Waszego dzieciństwa! Z kolei seans Przedszkolanki z wybitną rolą Maggie Gyllenhaal to doskonała okazja okazja do rozmowy o Waszych marzeniach. Zabierz swoją mamę w pełną filmowych wzruszeń podróż!

Znakomita, jedna z najważniejszych europejskich aktorek – Julie Delpy w poruszającej, pełnej emocji i trzymającej w napięciu opowieści o tym, jak wiele z miłości jest w stanie zrobić kochająca matka. Aktorka znana z kultowej trylogii Richarda Linklatera (Przed wschodem słońca, Przed zachodem słońca, Przed północą), podobnie jak w świetnych komediach: Dwa dni w Paryżu i Dwa dni w Nowym Jorku, stanęła po obu stronach kamery.

Wszystkie mamy to superbohaterki, a wiele z nich w ostatnich tygodniach przypadły również role domowych przedszkolanek i nauczycielek. Chwilę oddechu od niekończących się obowiązków znajdą jednak w towarzystwie Charlize Theron w filmie Tully, która najlepiej wie, że macierzyństwo to nie lada wyzwanie!

Przedszkolanka to – według krytyków – najlepsza rola w karierze nominowanej do Oscara Maggie Gyllenhaal, która po wspaniałych kreacjach w serialach Uczciwa kobieta i Kroniki Times Square zabierze Was w fascynującą podróż po meandrach kobiecego umysłu w poruszającej opowieści o pogoni za marzeniami, która czasem może wymknąć się spod kontroli…

The Florida Project to prawdziwa perełka, którą pokochacie za magię pastelowych kolorów i genialne kreacje dzieciaków, które zawsze wiedzą jak zdobyć drobne na lody. Kapitalne role debiutantek Brooklynn Prince i Brii Vinaite oraz Willema Dafoe, który za rolę w filmie otrzymał nominację do Oscara.

Filmy znajdziecie na wybranych platformach VOD: VOD.pl, Platforma CANAL+, Player +, Chili, UPC Polska, Play Now, Inea, Toya, Vectra, Multimedia Polska, Netia oraz Orange VOD.