James Mangold oficjalnie reżyserem filmu ''Indiana Jones 5''

Od dłuższego czasu otrzymujemy szczątkowe informacje dotyczące piątego filmu o przygodach słynnego archeologa i poszukiwacza przygód Indiany Jonesa. Ciągle coś stało na drodze realizacji projektu, ale dzisiaj pojawiła się bardzo dobra informacja, otóż producent Frank Marshall potwierdził, że za reżyserię odpowiadać będzie James Mangold.

Pierwsze informacje o projekcie pojawiły się już w 2016 roku, po wielu odrzuconych skryptach i sporych zmianach, wszystko wydawało się, że idzie w dobrą stronę, za sterami stanął Spielberg oraz potwierdzono powrót Harrisona Forda. Jednak nagle reżyser postanowił zrezygnować i oddać film w młodsze ręce, teraz okazuje się, że to właśnie James Mangold zajmie jego miejsce. Ma on na swoim koncie takie filmy jak Logan: Wolverine, Le Mans '66 czy komedię Wybuchowa para.

Dodatkowo Mangold planuje pracować na podstawie własnego scenariusza i nie będzie korzystał z tego co już powstało. Premiera filmu Indiana Jones 5 zapowiedziana jest na lipiec 2022 roku. Nawet mimo poluźnienia obostrzeń niemal na pewno zostanie ona opóźniona, ponieważ jest za mało czasu by wyrobić się do tego czasu.

Źrodło: screenrant.com