Czy ''Loki'' od Disneya otrzymał już zamówienie na 2. sezon? 0

Cieszylibyście się, gdyby serial Loki otrzymał zamówienie na 2. sezon? Możliwe, że już tak właśnie się stało. Sugerują to słowa Clarka Gregga, czyli Agenta Coulsona z serialu Agenci T.A.R.C.Z.Y.

fot. materiały prasowe

Gregg takiej informacji dostarczył prawdopodobnie przypadkowo, ale rozpętała ona sieć domysłów. Podczas promocji finałowego sezonu wspomnianego serialu ujawnił on liczbę odcinków, w których Tom Hiddleston wcielił się w postać Lokiego, jednocześnie ubolewając nad tym, iż jego serial się kończy, akurat wtedy kiedy Marvel rusza z nowymi serialami MCU.

Skłamałbym, gdybym powiedział, że nie chciałbym, aby to wszystko rozpocząć od nowa. Zrobić 10 czy 12 odcinków, w taki sposób, w jaki Tom Hiddleston w 'Lokim', z takim budżetem i produkcyjną ekipą od Marvel Cinematic.

Do tej pory oficjalnie ogłoszono, iż serial Loki składać ma się z 6 odcinków, a więc jeśli odtwórca głównej roli zdradził swojemu koledze taką informację i ten się nie przejęzyczył, to możemy sądzić, iż czeka nas więcej przygód psotnego boga. Możliwe, że Marvel kręcił jeden sezon za drugim. Na razie jednak nic nie zostało jeszcze oficjalnie potwierdzone. Kiedy jednak znikną nałożone obecnie obostrzenia i produkcja filmowa i telewizyjna ruszy pełną parą to z pewnością doczekamy się jakiś informacji na ten temat.

Premiera serialu zaplanowana jest na 2021 rok.

Źrodło: comicbookmovie.com