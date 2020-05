Lennie James o powrocie na plan ''Fear the Walking Dead'' 0

Lennie James, który zarówno w The Walking Dead, jak i w Fear the Walking Dead wciela się w postać Morgana Jones, w jednej z ostatnich swoich wypowiedzi odniósł się do możliwego powrotu na plan. Jego słowa nie brzmią jednak zbyt optymistycznie.

fot. materiały prasowe

Stwierdził, iż nie wiadomo jeszcze kiedy nastąpi powrót na plan Fear the Walking Dead, ale prace trwają, tak jakby miało to nastąpić lada dzień. Dodał, iż stacja AMC odpowiedzialna za produkcję prowadzi nieustanne konsultacje z ekspertami w celu znalezienia najbezpieczniejszego i najbardziej funkcjonalnego sposobu na zachowanie maksimum bezpieczeństwa. James wyraził także obawy, iż specyfika serialu, w którym pojawiają się hordy zombie i zachowanie dystansu społecznego między poszczególnymi postaciami często jest wręcz niemożliwe, uniemożliwi praktyczne zastosowanie wszelkich zasad.

Specyfika naszego programu ma inną dynamikę. Nie możemy kręcić zachowując odpowiednie odstępy. Nie sądze, abyśmy mogli wrócić do pracy, dopóki nie będziemy mieć wiarygodnego i szybkiego testu, ale także takiego, który jest na tyle tani, abyśmy mogli powtarzać go codzienne lub co dwa dni. powiedział James

Zdjęcia do szóstego sezonu Fear the Walking Dead przerwane zostały w połowie marca. Obecnie na swoją premierę czeka The Walking Dead: World Beyond – trzeci serial należący do uniwersum.

Źrodło: thesun.co.uk