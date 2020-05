Reżyser "Contagion - Epidemia strachu" o prawdziwej pandemii i globalnym chaosie 0

Jak stwierdził Steven Soderbergh, reżyser filmu Contagion – Epidemia strachu, praca przy filmie pomogła mu przygotować się na rzeczywistą pandemię, ale nie na głęboko irracjonalne ludzkie zachowania w odpowiedzi na nią.

Uznany thriller w gwiazdorskiej obsadzie z 2011 roku wyprzedził gatunkową konkurencję – pokazując załamanie gospodarki i trudności w ograniczeniu rozprzestrzeniania się śmiertelnego wirusa na długo przed dobą COVID – 19.

Contagion z założenia miało być niezwykle realistycznym podejściem do tematu pandemii. Soderbergh zatrudnił zespół badaczy i konsultantów, by zobrazować rozprzestrzenianie się wirusa w dzisiejszym globalnym społeczeństwie. W wywiadzie dla Los Angeles Times reżyser powiedział, że niemal żadne związane z pandemią wydarzenie i jej konsekwencje go nie zaskoczyły. Poza – jak sam mówi – głębią ludzkiej głupoty, która potęgowała się, gdy liczba przypadków koronawirusa rosła w alarmującym tempie. Podczas gdy sam przewidywał kształtowanie się wielu teorii spiskowych, rzeczywistość zaskoczyła go powszechnym buntem i zaprzeczeniem, który potrafiło przybrać formę zbrojnych protestów antymaskowych, a także sama polityka Białego Domu.

Wow, istnieje wiele naprawdę fascynujących i przerażających ludzkich zachowań, o których nawet nie pomyśleliśmy, gdy to kręciliśmy. To tylko przypomnienie tego, jak głęboko jesteśmy irracjonalni. Kiedy jesteśmy umieszczeni w przestrzeni przepełnionej społecznym strachem, stajemy się wyjątkowo nielogiczni. To prawdziwe szaleństwo być tego świadkiem!



Soderbergh stoi na czele komitetu DGA, badającego najbezpieczniejsze sposoby wznowienia produkcji filmowych i telewizyjnych w okresie odzyskiwania Hollywood po czasie pandemii. Wraz ze scenarzystą Contagion – Epidemii strachu, Scott Z. Burns zabierali również głos, krytykując administracyjne działania Trumpa w reakcji na pandemię.

