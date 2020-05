Według producenta Sama Esmaila nadchodzący reboot serialu Battlestar Galactica będzie inny niż wszystkie z powodu niekonwencjonalnej struktury odcinków. Co to dokładnie oznacza?

Mogą istnieć odcinki dłuższe niż inne. Mogą to być trzy odcinki połączone w jeden. Może być jeden odcinek będący zamkniętą historią trwający 30 minut. W ogóle nie chcemy stawiać sobie barier. Chcemy zrobić wszystko, co najlepsze dla każdego odcinka. Podzielam frustrację krytyków, gdy showrunnerzy mówią: "Cóż, to 10-godzinny film". To głupie. Tak to nie działa. To, co tu robimy, to fakt, że przy każdym odcinku masz okazję zmienić ton, historię, punkt widzenia. Na tym będziemy się opierać, a nie tego unikać.

powiedział Esmail