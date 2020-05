Reżyser Legionu samobójców , David Ayer miał nieco inną wizję wobec swojej produkcji, w której efekt końcowy dość mocno zaingerowało studio. Twórca napisał na Twitterze, że w rzeczywistości jego pomysł byłby dużo łatwiejszy do zrealizowania. Czy podobnie jak Zack Snyder dostanie szansę na stworzenie swojej własnej wersji reżyserskiej?

Film o superbohaterach z 2016 roku otrzymał głównie negatywne recenzje od fanów i krytyków, a wielu zastanawiało się, co zostało zmienione przy montażowym stanowisku. Od czasu premiery filmu Ayer głośno wypowiada się o tym, w jak dużym stopniu jego pierwotna wizja filmu została przerobiona.

Warner Bros. i HBO Max ogłosili powstanie Snyder Cut, reżyserskiej wersji Ligi Sprawiedliwości od Zacka Snydera, ale co z Legionem samobójców, który również był przecież produkcją, w której dokonano szeregu zmian i ingerencji ze strony studia? Wiedząc, że Snyder Cut zostanie ponownie powołany do życia reżyser wyraził zainteresowanie stworzeniem własnej wersji filmu.