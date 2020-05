Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Gumball nagrał #Hot16challenge2! Cartoon Network podejmuje wyzwanie 1

Bohaterowie Cartoon Network niejednokrotnie pokazali, że lubią pomagać innym! Tym razem, w odpowiedzi na nominację, uwielbiający nowe wyzwania Gumball przedstawił światu nagranie "Gumball x #hot16challenge2". Wszystko w szczytnym celu wsparcia akcji charytatywnej dla pracowników ochrony zdrowia i szpitali!

W popularną i działającą na rzecz walki ze skutkami pandemii akcję #hot16challenge2 włączają się nie tylko raperzy i znane osobistości ze świata kultury. Kreskówkowe postaci też podjęły to wyzwanie! Cartoon Network Squad z Gumballem na czele pokazuje swoje wsparcie dla inicjatywy i… łapie za majka! Bohater udowadnia, że ma nie tylko smykałkę do wpadania w zabawne tarapaty, ale również do składania rymów.

Lubię nosić maskę, bo z maską mi do twarzy! Załatwmy ich też trochę dla polskich lekarzy. Hej lekarze i lekarki, pielęgniarze, pielęgniarki, ratownicy, farmaceuci, naukowcy wielkie dzięki! – rapuje uwielbiana przez najmłodszych postać w odpowiedzi na nominację Patrici Kazadi.

Za sprawą publikacji tego nagrania stacja włączyła się oficjalnie w akcję charytatywną "Beef z koronawirusem #hot16challenge" organizowaną przez Solara wraz z Fundacją Siepomaga.pl i dołożyła swoją cegiełkę do zbiórki.

Źrodło: Biuro Prasowe WarnerMedia