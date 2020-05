Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Amazon zrealizuje serial na podstawie "Dziewczyny z tatuażem" 0

Amazon będzie kolejną firmą, która spróbuje wskrzesić do życia Lisbeth Salander. Amerykański gigant zamierza zrealizować serial na podstawie kultowej serii autorstwa Stiega Larssona.

Amazon Studios bierze pod swoje skrzydła kolejną znaną serię. Mowa o cyklu "Millennium" autorstwa Stiega Larssona, którego główną bohaterką jest Lisbeth Salander. Amerykański gigant zamierza zrealizować serial we współpracy z Left Bank Pictures (firma, która brała udział w tworzeniu między innymi The Crown oraz Outlandera) oraz Sony Pictures TV. Andy Harries i Rob Bullock, czyli kolejno – założyciel oraz dyrektor generalny Left Bank Pictures będą pełnili funkcję producentów wykonawczych. Na razie nie jest znane nazwisko człowieka, który zajmie się napisaniem scenariusza.

Będzie to kolejna adaptacja powieści Larssona. Filmowcy do tej pory mieli okazję kilkukrotnie mierzyć się z postacią Lisbeth Salander, a aktorkami, które miały możliwość ją portretować były Noomi Rapace, Rooney Mara oraz Claire Foy. Ta ostatnia zagrała w najnowszej odsłonie zatytułowanej Dziewczyna w sieci pająka. Niestety film nie odniósł wielkiego sukcesu. Fani oczywiście najchętniej zobaczyliby kontynuację Dziewczyny z tatuażem w reżyserii Davida Finchera z Marą w roli głównej, jednak Sony Pictures finalnie nigdy się na to nie zdecydowało.

Teraz Amazon Studios wraz ze swoimi partnerami spróbuje stworzyć serial, który spodoba się nie tylko fanom literackiego pierwowzoru, ale także przyciągnie przed ekrany nowe osoby. Co sądzicie o tym pomyśle?

Źrodło: The Hollywood Reporter