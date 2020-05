Nowy zwiastun ''Love, Victor'' od Hulu 0

Platforma Hulu prezentuje nowy zwiastun serialu Love, Victor osadzonego w świecie z filmu Twój Simon. Premiera tej dziesięcioodcinkowej produkcji już 19 czerwca br.

Fabuła Twój Simon opiera się na debiutanckiej powieści Becky Albertalli pt. Simon vs. the Homo Sapiens Agenda. Love, Victor również czerpie z niej inspiracje. Głównym bohaterem spin-offa jest Victor. Chłopak jako nowy homoseksualny uczeń w liceum Creekwood nie może odnaleźć się w heteroseksualnym środowisku. Gdy wydaje się, że już całkowicie przestaje sobie radzić wyciąga pomocną dłoń do Simona. Zobaczymy jak Victor będzie starał się odnaleźć i zrozumieć samego siebie, jednocześnie stawiając czoła wyzwaniom jakie czekają na niego w domu i szkole.

W Victora wciela się Michael Cimino (Annabelle wraca do domu). Oprócz niego w obsadzie znajdują się także Ana Ortiz jako Isabel, matka Victora, James Martinez – ojciec Victora, Isabella Ferreira, Mateo Fernandez, Sophia Bush, Johnny Sequoyah, Bebe Wood, George Sear, Anthony Turpel i Mason Gooding. Nick Robinson, który w filmie wcielił się w Simona jest producentem. Autorami scenariusza są Isaac Aptaker i Elizabeth Berger. Za reżyserię odpowiada Amy York Rubin. Studio odpowiedzialne za produkcję to 20th Century Fox Television.

Poniżej wspomniany zwiastun.

