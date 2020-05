''Last Night In Soho'' Edgara Wrighta ma nową datę premiery 0

W sieci pojawiła się informacja, iż z powodu koronawirusa niedokończone zostały prace postprodukcyjne nad filmem Last Night In Soho na czas i dlatego też wrześniowa data premiery zostaje anulowana. Reżyser Edgar Wright ogłosił nową datę wejścia filmu do kin.

Data premiery filmu zostaje przesunięta z 25 września 2020 na 23 kwietnia 2021 roku. Produkcją zajmuje się studio Focus Features.

Najnowszy film reżysera Baby Driver czy Wysypu żywych trupów przedstawiany jest jako psychologiczny horror. Fabularne szczegóły widowiska podane są w szczątkowej wersji. Pewnikiem jest to, iż akcja Last Night In Soho rozegra się w tytułowej londyńskiej dzielnicy. Główną bohaterką będzie młoda dziewczyna, pasjonatka mody, która w tajemniczy sposób przenosi się do lat 60. XX wieku. Tam spotyka swoją przyszłą idolkę, olśniewającą śpiewaczkę. Jednak Londyn z przeszłości okazuje się nie być tym na co wygląda, a znalezienie się kobiety w tym czasie wiąże się z niebezpiecznymi konsekwencjami.

Edgar Wright oprócz pełnienia funkcji reżysera, jest także współautorem scenariusza wraz z Krysty Wilson-Cairns, wcześniej odpowiedzialną za dramat wojenny 1917. Główna rola w Last Night In Soho przypadła Anyi Taylor-Joy. Obok niej na ekranie ujrzymy m.in. takich aktorów jak Matt Smith, Thomasin McKenzie, Synnøve Karlsen, Diana Rigg, Michael Ajao, Rita Tushingham i Terence Stamp.

Wraz z ogłoszeniem nowej daty premiery opublikowane zostało także nowe zdjęcie z produkcji, które zobaczyć możecie poniżej.

Źrodło: deadline